Ptičja gripa kmalu pri nas?

LJUBLJANA – Po vnovičnem pojavu ptičje gripe v Evropi se je moralo že več držav v naši okolici spopadati z boleznijo. Najprej je bila aviarna influenca podtipa H5N8 potrjena na Madžarskem, o pojavu pri prostoživečih pticah sta Evropsko komisijo obvestili tudi Hrvaška in Nemčija, virus pa so potrdile tudi avstrijske in švicarske oblasti. Po zadnjih informacijah naj bi virus odkrili tudi v hrvaškem mestu Križnica, kjer je zaradi ptičje gripe poginilo 15 živali, poroča Jutranji.hr.

Smo v nevarnosti?

Veterinarji in pristojne službe so, kot zagotavljajo, pripravljeni na pojav aviarne influence podtipa H5N8 v Sloveniji, je že prejšnji teden poročal STA. Bolezen ptičje gripe je bila odkrita že v skoraj vseh sosednjih državah v regiji, zato jo po besedah generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janeza Posedija kmalu pričakujejo tudi pri nas. »Na področju zdravja živali se v zadnjih dveh letih veliko dogaja. Ob številnih drugih boleznih, ki so v naši okolici, je v praktično vseh državah okoli nas prisotna ptičja gripa, zato jo kmalu pričakujemo tudi v Sloveniji,« je povedal Posedi.

Prejšnji teden so pristojni zato sklenili, da do nadaljnjega prepovejo zbiranje in razstavljanje ptic, pripravili pa so tudi priporočila rejcem. Gre namreč za visoko patogene seve, ki povzročajo veliko škodo, saj v primeru odkrite bolezni skoraj ni druge možnosti kot uničenje celotne jate. Poudariti pa je treba, da tokrat pa ne gre za isti podtip kot leta 2005 in 2006.

Kaj pa ljudje?

Virus podtipa H5N8 po do zdaj znanih podatkih ne more okužiti ljudi, zato trenutno stanje ni tako skrb vzbujajoče, kot je bilo leta 2006, ko so v Sloveniji odkrili prvi primer ptičje gripe v državi. Takrat je namreč šlo za podtip H5N1, ki se je lahko prenesel tudi na človeka.