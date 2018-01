Psičko zaprto v škatli odvrgli v gozdu

Najditelji pozivajo vse, ki so kaj opazili oziroma kar koli vedo o nesrečni živalci, naj to čim prej sporočijo. Foto: Oste Bakal

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU –Potem ko je nekdo minuli četrtek v Kamniku s kladivom pokončal psičko, je že naslednji dan tudi v Prlekiji sprevrženi storilec zagrešil dejanje, ki pa se k sreči le ni končalo tragično. V soboto zjutraj so sprehajalci v Lukavcih naleteli na premraženo in lačno majhno psičko, ki jo je nekdo očitno odvrgel v gozd ob železniških tirih med Noršinci in Lukavci, in to v kartonski škatli z majhno luknjo. V škatli je bila tudi odejica, kar pomeni, da je mučitelj psički vseeno pomagal, da ne bi zmrznila in poginila. K sreči je živalci nekako le uspelo zlesti ven.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«