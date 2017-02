Prvošolčkoma smo  plačali šolsko malico

KOPER – Tisti, ki je denarno stisko doživel, razume, da ta povzroči občutke manjvrednosti, izključenosti in stigmatizacije. Otroci in mladi, ki živijo v revščini, so še posebno ranljivi, zato Slovenske novice po vsej Sloveniji pomagajo ljudem v stiski pri plačilu položnic.



Štiriinštiridesetletna Marjana Rozman, ki se je pred 11 leti na Obalo preselila z rodnega Ptuja, je mati petih otrok, štiri fante ima in eno dekle. Najstarejši ima 26 let, hčerka 21, onadva si ustvarjata svoje življenje, mladoletni trije sinovi, 17-letni sin, ki dela zadnji letnik šole, bodoči avtomehanik, in dvojčka iz drugega zakona, ki sta prvošolčka, dopolnila sta 7 let, živijo z mamo v najemniškem stanovanju 10 kilometrov iz Kopra.



Na dan našega obiska se je Marjani iztekel letni dopust in z njim pogodba o štiriurni zaposlitvi. »Dela zame trenutno ni,« pojasni samohranilka, a med sezono bodo pridni roki za pomoč v kuhinji in pri pospravljanju sob verjetno spet potrebovali. Medtem Marjana ne namerava sedeti križemrok: »Našla bom novo zaposlitev, drugega si ne želim.« Naša sogovornica je ena redkih, ki so ohranili veliko vere, optimizma in upanja na boljše čase.



Septembra 2016 se je ločila, v zameno za prevzem skrbništva pa je nekdanjemu možu podpisala, tudi notarsko sta overila njen podpis, da se odreka vsemu premoženju. »Hiša, v kateri smo živeli 10 let, je njegova oziroma last njihove družine.« Dvojčka zdaj vsak dan vozi v šolo, tako bo do konca tega šolskega leta, potem bosta šla v bližnjo osnovno šolo, v 2. razred.



Kljub nedavni ločitvi in finančni stiski, ki smo jo družini olajšali s plačilom položnic za 135 evrov, med njimi za šolsko prehrano dvojčkov, skromna mati pravi, da so srečni, saj živijo v miru. »Raje plačujem najemnino in stroške sama, kot pa da živimo v neslogi.«



Stroškov pa mati samohranilka nima malo, preživeti mora štiričlansko družino, poleg tega pa jo samo najem in obratovalni stroški v tem času – ogrevajo se z električno energijo – olajšajo za 430 evrov, njena plača pa je minimalna.