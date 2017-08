Prvošolcem zvezali roke: to je zvezek, ki ga zahtevajo šole

LJUBLJANA – September in novo šolsko leto se nezadržno približujeta. Pred šolarji sta le še dva dneva počitnicm. Septembra in novih dogodivščin med šolskimi klopmi pa se gotovo med vsemi najbolj veselijo tisti, ki bodo letos prvič sedli v šolske klopi.

Posebne zahteve

Tisti najbolj zagreti so s starši že nakupili vse potrebščine za šolo in nestrpno pričakujejo, da jih preizkusijo. Ob pregledovanju seznamov potrebščin iz različnih slovenskih osnovnih šol pa smo opazili, da šole staršem in otrokom ne puščajo veliko manevrskega prostora pri izbiri zvezkov. Večina namreč staršem nalaga nakup zvezkov Tako lahko.

Gre za prav posebne zvezke, ki so namenjeni opismenjevanju otrok, so nam pojasnili v DZS, ki zvezke izdaja. Na tržišču sta na voljo še dva podobna izdelka. Zvezki Ajda, ki jih izdaja Kopija-nova in namenski zvezki Lili in Bine, ki jih izdaja založba Rokus.

Glede na to, da na tržišču obstajajo vsaj trije različni tipi zvezkov slovenske šole pa v veliki večini zahtevajo prav nakup zvezkov založbe DZS smo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport povprašali, ali gre morda za predlog ministrstva in ali ministrstvo podpira takšno favoriziranje dotičnih zvezkov. Na ministrstvu pojasnjujejo, da »so seznami šolskih potrebščin zvezki, pisala, likovne potrebščine ipd. v izključni domeni učiteljic in učiteljev (in ne v pristojnosti ministrstva). Ministrstvo torej ničesar ne favorizira.«

Pravijo, da ni dogovorov

Z vprašanji smo se obrnili tudi na DZS in jih povprašali, ali imajo s slovenskimi šolami sklenjen odgovor. »Z osnovnimi šolami nimamo sklenjenega nobenega posebnega dogovora,« pravi Petar Petrović, pomočnik izvršne direktorice za tiskovine. »Šole oziroma učitelji se odločajo med različnimi zvezki in ponudniki zvezkov, glede na kakovost zvezkov (material, dizajn, obseg, črtovje) in namena uporabe.«

Zakaj prav zvezki Tako lahko smo povprašali tudi na eni izmed osnovnih šol, ki zahteva nakup teh zvezkov, na osnovni šoli Trnovo. Njihovih odgovorov do danes še nismo prejeli.