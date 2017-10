Prvo vino prijateljstva so spili umetniki

Na vinogradniškem posestvu Steyer v Plitvici pri Apačah so pripravili 2. likovno ustvarjalno srečanje – likovno kolonijo, ki je gostila 15 umetnikov iz Slovenije in tujine. Ker kultura in vino pač spadata skupaj, se je tudi družina Steyer lani odločila še bolj povezati vino in umetnost, in sicer z organizacijo tridnevnega druženja in ustvarjanja.

Stalna zbirka pri Steyerjevih

Poskrbeli so za prijetno nastanitev, manjkalo ni niti dobre hrane in seveda njihove vrhunske kapljice, ki je bila tokrat tista, ki je likovnim ustvarjalcem dala novega ustvarjalnega navdiha. Že pred začetkom dela sta prisotne pozdravila in nagovorila gostitelj Danilo Steyer in predsednica Likovnega društva Gornja Radgona Tatjana Mijatovič.

Vsak udeleženec kolonije, ki so se tudi družili ter obiskovali znamenitosti Apaške doline, je pripravil dva izdelka za posebno razstavo, ki bo na ogled novembra. S kolonije, na kateri je ustvarjanje spremljal likovni kritik Mario Berdič, so ustvarjalci po eno delo podarili hiši kot prispevek v stalno zbirko umetniških del družine Steyer na njihovem novem posestvu, odprtem leta 2015.

Že dobro leto po odprtju prenovljenega in razširjenega vinogradniško-turističnega posestva sta se Danilo in Magda Steyer odločila za dodatno kulturno dejavnost v obliki prve mednarodne likovne kolonije z ambicijo, da bi postala vsakoletna.

Vinogradniško posestvo obsega turistično kmetijo, vinsko in arhivsko klet z vinsko banko, sušilnico za grozdje, prostorom za žganjekuho in pridelavo olja. V velikem poslovnem objektu je na voljo več prostorov za različne kulturne dejavnosti, še posebno pa se zdijo primerni za likovno ustvarjalnost, saj lahko vsak udeleženec najde svoj kotiček, tako zunaj sodobno urejene stavbe kot v njej.

Vino s trt prijateljstva

Druge mednarodne likovne kolonije Vino in prijateljstvo – Steyer 2017 se je udeležilo 15 ustvarjalcev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Anglije, in sicer prof. dr Matjaž Duh, slikar iz Maribora, Brigita Čas, slikarka iz Slovenj Gradca, Bogdan Čobal, akademski slikar iz Maribora, Svetlana Elantseva Southorn, akademska slikarka iz Anglije, Erna Ferjanič, likovna pedagoginja iz Rogaške Slatine, Robert Jurak, kipar iz Logarovcev, Rado Jerič, akademski slikar iz Pernice, Tatjana Mijatović, slikarka iz Radencev, Igor Orešič, umetnik iz Maribora, Dražen Pavlović, slikar iz Varaždina, Vinko Prislan, slikar iz Radencev, Niko Ribič, slikar iz Maribora, Viktor Šest, akademski slikar iz Maribora, ter Dana Štrucelj, slikarka iz Gornja Radgone. Kurator umetniškega srečanja je bil likovni kritik Berdič iz Maribora.

Ti so bili tudi prvi, ki so poskusili novo vino s trt prijateljstva iz Steyerjevega ampelografskega vrta, kjer imajo zasajene svoje trte tudi številne znane slovenske in tuje osebnosti. Lansko vino iz omenjenega vrta, ki ni za prodajo, temveč le za prijatelje, so poimenovali vino prijateljstva, etiketo pa je naslikal udeleženec obeh kolonij Bogdan Čobal. Nastala so zanimiva dela, ki bodo na ogled novembra na domačiji Steyer, seveda ob nepogrešljivem spremnem katalogu.

Tridnevno prijetno druženje in ustvarjanje na posestvu Steyer, ko se je vinogradniška in glasbena družina Steyerjevih (gospodarja Magda in Danilo, otroka Daneja in Mark ter Danilova oče Jožef in mama Marija) povečala za 15 članov, se bo ponovilo tudi prihodnje leto.