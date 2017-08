TERORIZEM IN SLOVENIJA

LJUBLJANA – Poslanec SDS Branko Grims, tudi predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, je danes sklical tiskovno konferenco. Tema je bilo zadnje dogajanje po Evropi, povezano s terorizmom in z migranti.

Grims svari, da je treba pravočasno ukrepati, preden se stvari zaostrijo: »Poglejte, kaj se v zadnjih dneh dogaja po Evropi. /.../ Verjemite, ne bo treba čakati dolgo in bo tudi pri nas.« Izpostavlja, da se je pri nas že zgodil umor policista, ki ga je zakrivil migrant: »Govori se, da je bil bolnik. Bil je migrant. Še danes se skriva podatke o tem, kaj se je zgodilo. Prvi umor islamskega migranta na slovenskih tleh se je že zgodil.«

Dodaja, da se je zgodilo »tudi že kaj spolnega nasilja, a uradne institucije to skrivajo. Zgodilo se je tudi kaj klasičnega kriminala, pa se o tem ne piše in ne govori. Mora res priti do najhujših posledic, da se bo ukrepalo?«

Namesto bodeče žice bi Grims postavil panelne plošče.