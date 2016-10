Prvi kompostnik, ki je  za medveda nedostopen

»Medvedje so visokointeligentna vrsta, ki si zapomni, kje je hrana, in se tja tudi vrača,« pravi dr. Klemen Jerina. Foto Simona Fajfar

»Medvedje prihajajo predvsem spomladi,« pravi Majda Puželj iz Lipovšice, ki je zadovoljna, da so plastični kompostnik zamenjali z lepšim, lesenim, ki je obenem varen tudi pred tem, da bi po njem stikali medvedje. Na vrhu ima mehanizem za zapiranje, ki ljudem omogoča, da ga preprosto odprejo in vanj stresejo organske odpadke iz gospodinjstva, kosmatincem pa onemogoča, da bi ga odprli in prišli do hrane.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.