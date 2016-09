Prva zelena država na svetu

Zadnji teden je minil v znamenju zelenega, trajnostnega, kot tudi pravimo, imeli smo teden mobilnosti in povrhu vsega smo v torek praznovali še svetovni dan turizma. Septembra 1979 je namreč Generalna skupščina Svetovne turistične organizacije, ki je od leta 2004 del Združenih narodov, sprejela sklep, s katerim je 27. september razglasila za svetovni dan turizma. Prvič so ga svetovni turistični delavci praznovali leta 1980.



Ta datum označuje pomemben mejnik v organiziranosti mednarodnega turizma, saj so takrat sprejeli statut Svetovne turistične organizacije. Datum sovpada tudi s koncem glavne turistične sezone na severni polobli in z začetkom glavne na južni. Začetki mednarodne organiziranosti turizma segajo v leto 1925, ko so se članice predhodnice Svetovne turistične organizacije zbrale na svojem prvem kongresu v Haagu.



Kaj je turizem in kdo je sploh turist? Na spletni strani Wikipedie preberemo, da je turizem pojem, pod katerim običajno razumemo potovanje zaradi razvedrila, oddiha in njegovih spremljajočih dejavnosti. V skladu z definicijo Svetovne turistične organizacije je turist oseba, ki potuje vsaj 50 milj, to je približno 80 kilometrov daleč od kraja stalnega prebivališča.



Prav v turizmu v zadnjih letih vse več pozornosti posvečajo razvoju zelene ali trajnostne, tudi ekološke oblike te pomembne gospodarske dejavnosti. Slovenijo je doletela prav posebna čast, da so jo kot prvo državo celostno ocenjevali po mednarodnih merilih trajnosti in ji dodelili naziv prve zelene države na svetu. Njena prestolnica je bila v torek in sredo gostiteljica dvodnevne mednarodne konference Global Green Destinations Day. Med drugim so razglasili nove dobitnike zelene znamke.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«