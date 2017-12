Prva smrt zaradi ošpic: Pred odhodom v tujino preverite zaščito

LJUBLJANA, BEOGRAD – Med novoletnimi prazniki kar precej Slovencev odhaja na praznovanja v Srbijo, kjer so letos zabeležili več kot 650 primerov te bolezni, danes zjutraj je v Beogradu zaradi posledic zapletov umrl 20-letni moški. Največ okužb je v Beogradu, Kraljevem in v Nišu, pa tudi po nekaterih manjših krajih.

Prav tako imajo večje izbruhe ošpic na Kosovu, od koder so se prenesle v Srbijo, v Italiji, Romuniji, kjer so od novembra lani zabeležili več kot 10.000 primerov okužb, pa tudi na jugu Grčije in v Angliji.

Pred odhodom v države z ošpicami je dobro preveriti zaščito pred boleznijo

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo ljudem, ki nameravajo potovati v države, kjer beležijo izbruhe ošpic, naj preverijo, ali so pred ošpicami zaščiteni. Če niso, naj se cepijo. Ošpice so med najnalezlivejšimi boleznimi, zboli kar devet od desetih ljudi, ki je v stiku z virusom in ni cepljen. Lahko povzročijo hude zaplete, tudi smrt.

Če ne veste ali ste ošpice preboleli preverite s testom za 20 evrov

Tatjana Frelih z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pojasnila, da so pred ošpicami zaščiteni vsi tisti, ki so prejeli dva odmerka cepiva ali pa so ošpice že preboleli. Če ne vedo, ali so cepljeni oz. so preboleli bolezen, lahko to preverijo s testom na protitelesa proti ošpicam, ki ga lahko opravijo v nacionalnem laboratoriju, inštitutu za mikrobiologijo in tudi v zavodu za transfuzijo. Test je samoplačniški in stane okoli 20 evrov, je dodala.