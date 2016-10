Prva nagrada podžupanu, tretja sinu podžupanje: »A ste vi resni?!«

LITIJA – Promet naš vsakdanji, ki je postal eden najpomembnejših dejavnikov človekovega bivanja, je v tem tisočletju deležen družbene pozornosti. Na promet se spoznamo vsi – podobno kot na nogomet ali politiko. Tega se očitno dobro zavedajo v občini Litija, kjer pripravljajo Celostno prometno strategijo (CPS). Kot pojasnjuje podžupanja Lijana Lovše, jih je zanimalo tudi mnenje sokrajanov. »V okviru te celostne strategije smo dali ankete na internet in v lokalni časopis, sodelujoči občani pa so lahko podali predloge, kakšne prometne ureditve si želijo,« pojasnjuje profesionalna podžupanja.



Zraven njene pisarne v vrhnjem nadstropju litijske občinske stavbe je pisarna podžupana Borisa Doblekarja, ki funkcijo opravlja nepoklicno in je na občini še član odbora za družbene dejavnosti ter član komisije za vloge in pritožbe. Doblekar se opiše kot »skromnega po naravi, znam živeti skromno, moj cilj pa je delati družbeno dobro«. Oba, podžupanja in podžupan, sta se znašla v aferi zaradi nagradne igre, povezane z anketo o CPS. V njej so žrebali tri nagrade, ki jih je prispevalo podjetje Lokus, ki dela CPS za litijsko občino. Glavna nagrada je bila žensko kolo.

