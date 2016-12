Protitobačni zakon: kaj pomeni za kadilce?

LJUBLJANA – Vlada je sprejela predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. S predlogom ne bodo uvedli tobačnega centa, ampak bodo povišali trošarino na cigarete za pet evrov na 1000 kosov. Uvedba enotne embalaže, glede katere imajo v SD pomisleke, ostaja v predlogu.

Cilj novele je preprečevati kajenje med mladostniki in mladimi odraslimi, spodbujati opuščanje kajenja, zmanjševati izpostavljenost tobačnemu dimu med mladoletnimi ter zmanjšati obolevnost in prezgodnjo umrljivost ter stroške zaradi rabe tobaka.

Vlada je zato sprejela sklep, s katerim je ministrstvu za zdravje namenila dodatna proračunska sredstva najmanj štiri milijone evrov na leto. Ministrstvu za zdravje je naložila, naj skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) do konca leta oblikuje nabor ukrepov in načrt njihove izvedbe za povečanje učinkovitosti porabe sredstev zdravstvene blagajne, predvsem na področju izdatkov za zdravila ter sistemske ureditve boleznin, vključno z okrepljenim nadzorom, ministrstvu za finance pa, da najkasneje do konca januarja pripravi spremembo uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine na cigarete na način, da se poviša trošarina na cigarete za pet evrov na 1000 kosov.

Predlog novele v slovenski pravni red prenaša določbe evropske direktive in med drugim določa najvišje vrednosti emisij ter poročanja o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov, prepoveduje arome in nekatere dodatke v tobačnih izdelkih. Določa tudi označevanje in embalaže tobačnih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili in uvedbo enotne embalaže, zagotavlja sledljivost in varnostne elemente, ki se uporabljajo za tobačne izdelke.

Prav tako predlog novele regulira tobak za oralno uporabo, nove tobačne izdelke, elektronske cigarete in zeliščne izdelke za kajenje ter njihovega dajanja na trg. Opredeljuje tudi oglaševanje, promocijo in sponzoriranje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, regulira prodajo oz. omejitev prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z uvedbo dovoljenj za prodajo teh izdelkov.

Po besedah ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc bodo morali tisti, ki bodo prodajali tobak oz. tobačne izdelke, dobiti licenco, a le enkrat na pet let, plačati pa bodo morali le upravno takso, ki sedaj znaša 23 evrov. To bodo lahko opravili v obliki enega obrazca po elektronski obliki, je pojasnila na novinarski konferenci po seji vlade.

Poleg tega se prepoveduje kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.

V SD so bili vzdržani zaradi opozorila, da določbe o enotni embalaži omogočajo tožbe. Tako so se po besedah prvaka SD in kmetijskega ministra Dejana Židana dogovorili, da v parlamentarnem postopku to še enkrat preverijo. Sicer pa tudi v SD zakon vsebinsko podpirajo, je Židan povedal za STA.