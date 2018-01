Proti gripi se cepi največ upokojencev

LJUBLJANA –Te dni razburja informacija, da je za nalezljivimi ošpicami zbolel otrok, ki se je vrnil s počitnic v Srbiji. Primer ošpic in nedavni izbruhi skoraj izkoreninjene bolezni pri naših sosedih nas opozarjajo, da lahko zaradi zavračanja cepljenja zbolimo za resno boleznijo, proti kateri nimamo učinkovitih zdravil, čeprav nekateri cepljenja zaradi škodljivih stranskih učinkov nočejo. Ne glede na to, da imamo torej tudi uradno primer ošpic, pa se morebitne epidemije te bolezni ne boji 66 odstotkov anketiranih, kaže raziskava, ki jo je za Slovenske novice na vzorcu 529 oseb opravil oddelek za tržne raziskave Stik. Šestindvajset odstotkov izbruh te bolezni skrbi, sedem odstotkov pa posebnega mnenja o tem nima. Med vprašanimi je kar 89 odstokov takšnih, ki cepljenje podpirajo, in le šest odstotkov tistih, ki so proti njemu. Pet odstotkov vprašanih o razlogih za cepljenje ali proti nima konkretnega mnenja.







Če ostanemo pri zdravju, ki je te dni zaradi pohoda gripe pomembna tema pogovorov, saj so bolnišnice že omejile obiske, 25 odstotkov vprašanih skrbi, da bi zboleli, 64 odstotkov vprašanih pa se z morebitno gripo ne ukvarja posebej in jih ne skrbi. Enajst odstotkov anketiranih se z gripo ne obremenjuje. Deset odstotkov je takšnih, ki so se v preteklih treh letih večkrat cepili proti gripi, med njimi je največ upokojencev, in sicer kar 19 odstotkov. Enajst odstotkov anketiranih se je zoper gripo cepilo vsaj enkrat, 78 odstotkov ljudi pa ne. En odstotek vprašanih ne ve, ali se je cepil ali ne.



Razlogi, zakaj se anketiranci v zadnjih treh letih niso cepili proti gripi, so različni, ker je bilo možnih več odgovorov, pa tudi seštevek odstotkov presega sto odstotkov. Kar 32 odstotkov vprašanih se tako okužbe ne boji, 22 odstotkov pa jih cepivu ne zaupa. Petnajst odstotkov vprašanih se ni cepilo, ker je treba cepivo plačati, 13 odstotkov pa se boji stranskih učinkov cepljenja. Zaradi alergije cepljenje zavračajo trije odstotki vprašanih, 14 odstotkov ljudi pa nima razloga, zakaj se ne cepi proti gripi. Dvanajst odstotkov vprašanih se ni cepilo iz drugih vzrokov, denimo zato, ker naj bi bilo cepivo neučinkovito, ker ne varuje pred vsemi vrstami gripe ali ker so prepričani, da cepljenja proti gripi enostavno ne potrebujejo.





Različni so tudi razlogi, zakaj so se anketiranci v zadnjih treh letih cepili proti gripi. Največ, kar 61 odstotkov vprašanih, se je za cepljenje odločilo zato, da bi sebe in svoje bližnje obvarovali pred gripo. Osemnajst odstotkov jih je sledilo navodilu oziroma priporočilu zdravnika, 12 odstotkov ljudi pa to počne že »iz navade«. Devet odstotkov vprašanih se je za cepljenje odločilo zato, ker so jih motivirali družinski člani, 7 odstotkov vprašanih pa je sledilo sodelavcem. Štirje odstotki vprašanih so se cepili iz drugih razlogov, trije odstotki vprašanih pa sploh ne vedo, zakaj.





In še skok na politično področje. Od decembra je podpora stranki SDS z 12,2 odstotka narasla na 15,8 odstotka. Visoko na lestvici priljubljenosti je tudi Lista Marjana Šarca, ki je sicer od decembra izgubila dobre tri odstotke, a je z 12,9 odstotka kljub temu takoj za stranko SDS. Sledijo mu SD z 12,1 odstotka, SMC z 8 odstotki in NSi s 6,5 odstotka podpore. Podpora je padla še Desusu in Levici, medtem ko je z 0,9 odstotka v decembru podpora SNS, ki je napovedala vrnitev v parlament, zrasla na 2,6 odstotka. Z 9,3 na 13 odstotkov je narasel delež tistih, ki se volitev ne bi udeležili.