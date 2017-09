Protestniki: Policisti so nas ustrahovali

»Ljudje so po sredinem protestu zaradi neučinkovitega reševanja romske problematike ogorčeni. Če bi policija tako odločno ukrepala proti Romom ob njihovem protipravnem zavzetju zemljišč, postavljanju črnih gradenj in ob njihovih drugih prekrških ter kaznivih dejanjih, potem takšnega protesta sploh ne bi bilo. Tako pa so se policisti s tem, ko so ustavljali in ustrahovali protestnike, postavili na stran nesposobne politike, z represijo proti državljanom, ki dodobra poznajo težavo, in s tem pokazali svoj odnos do teh državljanov,« je razočaran Silvo Mesojedec, predsednik Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike.

