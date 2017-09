Protest proti širitvi romskih getov bo v sredo ohromil promet

NOVO MESTO – V sredo med tretjo in četrto uro popoldne lahko v dolenjski prestolnici pričakujemo prometne zamaške, potekal bo namreč javni shod zaradi neučinkovitega reševanja romske problematike, na kar bodo udeleženci opozarjali z vožnjo po krožiščih v Bučni vasi in pri Qlandii. Protest ni uperjen proti Romom, ampak proti občini in državi, zaradi katerih so težave, s katerimi se sooča prebivalstvo, ki živi ob romskih naseljih, vse večje.

»V Krajevni skupnosti Bučna vas in Regijski civilni iniciativi za reševanje romske problematike že desetletja opozarjamo, sestankujemo z raznimi ministri, tudi s predsednikom države. Vendar premika na bolje ni. Nasprotujemo novim legalizacijam in s tem povezano širitvijo romskih getov. Na naša pisanja se predsednik vlade Miro Cerar ni odzival, se je pa z našim mnenjem strinjal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je tudi večkrat odgovoril na naša pisma,« je začel razloge za napovedani protest opisovati Silvo Mesojedec, predsednik omenjene RCI, ki pravi, da ima župan Gregor Macedoni možnost preprečitve tega in nadaljnjih protestov s tem, da ustavi izdelavo prostorskega načrta, poveže župane občin, ki se ravno tako soočajo z romsko problematiko, in zahteva drugačne ukrepe.

