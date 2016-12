Prostovoljci, pa se vse življenje urijo

LJUBLJANA – Izobraževanje in usposabljanje sta temeljni in poglavitni nalogi, ki se jima posveča gasilska organizacija: za uspešno opravljanje zahtevnih nalog na področju gašenja in reševanja ob požarih in drugih nesrečah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami potrebujejo in potrebujemo kajpak dobro pripravljene in usposobljene gasilce. Ki so seveda vsi do zadnjega prostovoljci!



Potrebe po izobraževanju zato Gasilska zveza Slovenije (GZS) redno spremlja na terenu, spremlja tudi število prijav na posamezne vrste izobraževanj, upoštevajoča merila za razvrščanje in opremljanje gasilskih enot ter po teh podatkih vsako leto izdela analizo prijav, glede na število teh pa izvede prilagoditve izobraževalnega programa. V skladu s potrebami se zato uvajajo nove oblike izobraževanja in posodabljajo učni načrti.



Čez 5000 tečajnikov!



V letu 2015, denimo, je bilo pod vodstvom GZS izvedenih 232 dejavnosti v obliki tečajev, sprejemnih izpitov, izpitov, posvetov in seminarjev. Skupaj se je v usposabljanje vključilo kar 5318 prostovoljnih gasilcev.

Temeljni program usposabljanja zajema: Tečaj za gasilca pripravnika 34 pedagoških ur Tečaj za operativnega gasilca 149 ur Tečaj za višjega gasilca 92 ur Tečaj za nižjega gasilskega častnika 113 ur Tečaj za gasilskega častnika 98 ur Tečaj za višjega gasilskega častnika 79 ur Tečaj za visokega gasilskega častnika 20 ur Vir: GZS

Tečaja specialnosti IDA (izolirne dihalne naprave) se je, na primer, lani udeležilo 1254 gasilcev, obnovitvenega tečaja IDA 280, usposabljanja za gašenje notranjih požarov 500 gasilcev, tehničnega reševanja 498 gasilcev, obnovitvenega tečaja iz tehničnega reševanja pa 82. Tečaj za nevarne snovi je tako obiskalo 217 gasilcev, obnovitvenega 51. Na novo so usposobili še 49 inštruktorjev in 12 predavateljev. Praktičnih vaj za gasilce, za vodje enote in za strojnike se je udeležilo še dodatnih 815 gasilcev. Izobrazili so še 124 mentorjev mladine, 87 informatikov, 19 vodij članic, tudi 81 sodnikov. Za vodenje intervencij se je udeležilo 54 gasilcev iz treh regij, 107 gasilcev je obiskalo usposabljanje za delo s helikopterjem, 108 gasilcev je to znanje obnovilo. Za posredovanje v cestnih predorih je 168 gasilcev opravilo usposabljanje za portalne gasilce dvocevnih predorov in še 71 za enocevne. Izvedena sta bila dva tečaja za preventivca, skupaj je ta tečaj opravilo 66 gasilcev.



Nenehno usposabljanje



Za strokovno izvajanje tečajev skrbi predavateljski in inštruktorski kader, ki šteje samo na ravni GZS prek 100 članov. Predavatelji in inštruktorji so razdeljeni, glede na svoje strokovno znanje, po posameznih predmetih, tečajih in temah, za njihovo obnavljanje in nadgrajevanje znanja pa se pripravijo študijske sobote z različnimi vsebinami.



Skrb za nenehno učenje, izpopolnjevanje in nadgrajevanje znanja v operativnih enotah je v rokah odgovornih poveljnikov, saj morajo ti nenehno skrbeti za strokovno in psihofizično usposobljenost svoje operativne naloge. Poleg rednih operativnih vaj je treba prebirati strokovno literaturo, analizirati vaje in intervencije, se udeleževati posvetov in seminarjev.

Kdo je sestavljal in koordiniral program? Sestavljanje programa in katalogov je koordinirala Komisija za izobraževanje in usposabljanje GZS v sledeči sestavi: Rok Leskovec, Leonardo Markovič, dr. Janja Kramer Stajnko, Janko Cerkvenik, Robert Kejžar, Janez Šalej, Rajko Jazbec, poveljnik GZS Franci Petek in strokovna sodelavka za izobraževanje in usposabljanje pri GZS Neža Strmole.

Pri GZS potekajo izobraževanja v Izobraževalnem centru RS na Igu ter v enotah v Sežani in Pekrah, drugi tečaji se izvajajo po terenu.



Kandidatom, ki so uspešno opravili usposabljanje, izdajo odločbo o imenovanju, spričevalo o opravljenem izpitu in diplomo o imenovanju v višji čin. Odločbo o imenovanju v naziv strojnik izdajo posamezne gasilske zveze, odločbe za imenovanje v druge nazive pa GZS.



Prenova programa



Komisija za izobraževanje in usposabljanje pri GZS se je že pred časom aktivno lotila prenove oziroma posodobitve temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Izhodišče je bil prav učni program, ki se je uporabljal pred prenovo. Kot je bilo moč opaziti že davno na terenu, je bil program potreben prenove, posodobitve in uskladitve z novostmi, ki so se medtem zgodile na področju požarne varnosti in gasilstva ob hitrem razvoju tehnike in tehnologij, organizacije in družbe nasploh. Vse to se je kazalo v tem, da imajo tečajniki različne ravni pridobljenega oziroma osvojenega znanja.



»Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev bo gasilcem ponudil pridobitev bolj strukturiranega in poglobljenega znanja ter nadgrajevanje tega po svojih izkušnjah. S posodobljenim učnim programom bomo hkrati dosegli tudi uskladitev učnih vsebin s tečaji za mladino. Zagotovili bomo večji nadzor tečajev pri GZS s poenotenjem preverjanja znanja na zaključnem izpitu ter s predsedniki ocenjevalnih komisij, ki izvajajo zaključni izpit,« je dejala strokovna sodelavka za izobraževanje in usposabljanje pri GZS Neža Strmole. Namen in cilj prenovljenega temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev »sta bila približati izobraževalna programa poklicnih in prostovoljnih gasilcev, dvigniti kakovost posredovanja izobraževalnih vsebin in strmeti k poenotenju izvajanja tečajev po celotni Sloveniji,« je še dodala.



Gasilska organizacija, ki ji v Sloveniji ni para, stremi k usposobljeni učinkovitosti slehernega prostovoljca. Teh je kar 163.000, med njimi pa jih je 50.000 sposobnih in opremljenih – za takojšnjo akcijo!