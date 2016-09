Prosil je mamico, naj mu nikar ne da odrezati nogic

MARIBOR – Marko Aberšek je še en otrok, ki so mu naši ortopedi napovedali amputacijo obeh nogic. A po zaslugi staršev, ki se s tem niso strinjali, in zdaj tudi napovedi ameriškega kirurga dr. Drora Paleyja, ki je že obljubil, da ga bo operiral, bo tudi on očitno eden tistih, ki bodo lahko z lastnimi nogami živeli povsem običajno življenje. Marko je takrat, ko je od zdravnikov slišal za amputacijo, rekel: »Mamica, lepo prosim, samo nogic ne dati odrezati.« Pa te sploh niso bile njegova edina težava, saj ima doslej za seboj že 18 najrazličnejših operacij – oktobra pa bo star komaj 10 let.



Marko se je Jožici rodil pri njenih 45 letih po umetni oploditvi, ki so jo opravili v Pragi. »Med nosečnostjo sem dvakrat krvavela in na to opozarjala tudi zdravnike, a so rekli, naj nič ne skrbim. Na skupaj 18 opravljenih ultrazvokih nihče ni opazil kakšnih nepravilnosti. A vseskozi sem imela slab občutek,« začne pripoved Jožica. Marka je rodila 14 dni pred rokom s carskim rezom in takrat se je začela kalvarija. Še isti dan so ga odpeljali na intenzivni oddelek pediatrične klinike v Ljubljani, kjer je ostal več kot tri tedne. »Kardiolog je rekel, da lačen ne bo umrl, ortoped pa, da hodil bo, a ne bo nikoli profesionalni športnik. Marko se je namreč rodil s povsem pokrčenimi nogicami v podpazduho, z izpahom desnega kolka, brez kolenskih vezi in glavne kosti od kolena do stopal, obe stopali sta bili obrnjeni navznoter. Za nameček je imel na glavi še kožni defekt,« našteva Jožica.

