Propadajoči Rdeči zvonik bo na prodaj

Gornja Radgona se je v preteklosti ponašala s številnimi graščinami in dvorci. Mnogih ni več, nekateri propadajo, le redki so ohranjeni. Nekdanje središče kraja blizu meje z Avstrijo je bilo nekoč pod mogočnim gradom, ki je zdaj v 99-letni lasti Milana Hercoga, ki ga je obnovil in zanj lepo skrbi. Žal pa z drugimi grajskimi poslopji ni tako: Koratovega dvorca v Črešnjevcih ni več, Kunejov dvorec, Šahenturn in Rotenturm pa zapuščeni propadajo. Iz Rotenturma so se leta 2015 izselili zadnji prebivalci, ob lanskem neurju je nanj padlo drevo in poškodovalo streho ter večji del sten. Občina Gornja Radgona je zdaj z obnovo strehe vsaj začasno preprečila, da bi se ta zgodovinska znamenitost pridružila nekaterim drugim gradovom ali dvorcem iz Slovenskih goric, ki so žal že preteklost.

Dvorec iz 17. stoletja so razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Po odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona je dvorec zgodovinsko zaščiten. Stoji ob Apaški cesti v Gornji Radgoni in izhaja iz 17. stoletja. Verjetno je imel zvonik rdeče barve in je po njem dobil ime Rdeči zvonik. Sprva je bil last knezov Eggenbergov, nato je prešel v posest graških klarisinj in šentlambertskega samostana. Grof Leopold Herberstein ga je kupil okoli leta 1717, leta 1789 grof Franc Jožef Wurmbrand, konec 19. stoletja ga je imel Jožef Deller, pred drugo svetovno vojno pa rodbina Zorzini-Vargazon. Zdajšnja podoba stavbe je v obliki črke L in je posledica dveh osnovnih gradbenih faz, renesančne v 17. in baročne v 18. stoletju. Objekt je trinadstropen s tlorisno površino 311 kvadratnih metrov, v višino pa meri 15,1 metra.

V neposredni bližini dvorca, v katerem so bila nazadnje socialna stanovanja, so v novejšem obdobju zgradili dom gasilcev in civilne zaščite. Še sreča, kajti tako so pravočasno opazili, da je 18. novembra lani nanj padlo drevo in močno poškodovalo streho. Takoj po dogodku so opravili ogled in ugotovili, da se je osrednji del strehe udrl, streha pa je zelo poškodovana.

Da bi zagotovili varovanje kulturnega spomenika, so opravili nujna sanacijska dela: odstranili so padlo drevo, obnovili poškodovano streho, zaprli vse štiri vhode v objekt, v jugozahodnem delu pa naredili novo dvokapno streho, da bi preprečili nadaljnje zamakanje in propadanje.

V okviru sanacije so uredili dostop do objekta z dvoriščem. Na Občinski upravi Gornja Radgona so še povedali, da so v obnovo vložili skoraj 15.000 evrov, kajti računajo, da bodo tako objekt lažje prodali – občina namreč namerava graščino uvrstiti v načrt prodaje občinskega premoženja.