Promet so popolnoma ustavili

LJUBLJANA – Zaradi močne burje je zaprta primorska hitra cesta med Selom in cestninsko postajo Nanos v obe smeri (4. stopnja). Za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami velja prepoved prometa na regionalni cesti Podnanos - Vipava - Ajdovščina ter Selo - Ajševica - Vogrsko (2. stopnja). Na regionalni cesti Ajdovščina-Selo je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje proti Obrežje oviran promet.

Promet občasno ovirajo snežni nanosi na primorski avtocesti med Uncem in Razdrtim.