Promet ponekod ustavljen, napovedujejo sneg

Kakšne so razmere v prometu (promet.si, 16.25) Razmere na slovenskih avtocestah si lahko pogledate na povezavi . Promet je zaradi snežnih nanosov oviran na primorski avtocesti med Uncem in Razdrtim. Burja: – Prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse, 3. stopnja je na primorski hitri cesti med Selom in cestninsko postajo Nanos.

– Prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, 2. stopnja na regionalni cesti Vipava - Ajdovščina.

– Prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, 1. stopnja je na regionalni cesti Podnanos - Vipava ter Ajdovščina - Selo - Ajševica - Vogrsko. Na primorski hitri cesti zaradi burje pred cestninsko postajo Bazara izločajo tovorna vozila in avtobuse proti razcepu Nanos. Prelaz Vršič je zaprt zaradi zasneženega cestišča.