Proda le tisto, kar bi jedla sama

Mali trgovci nad prihodom velikih nakupovalnih centrov nikakor niso navdušeni, saj je marsikdo med njimi popustil pod pritiskom konkurence in zaprl svojo trgovinico ali pa bolj ali manj životari. Ker je večina malih trgovin lociranih v mestnih središčih, ta s propadanjem malih trgovcev izgubljajo veliko. K sreči se nekateri kljub majhnosti ne dajo in vztrajajo. Takšna je tudi Gordana Šuler, ki v Slovenj Gradcu na tamkajšnji tržnici vodi ribarnico.



Nasledila šefa



Posla se je lotila leta 2002, ko se je njen tedanji šef in lastnik ribarnice odločil za upokojitev. Ker ni imel nikogar, ki bi posel prevzel od njega, je to priložnost ponudil svoji delavki Gordani Šuler. Šulerjeva je pred tem devet let delala v ribarnici in šef je v njej videl potencial in jo prepričal, da je nadaljevala njegov posel kot najemnica – tako nam opiše svoje začetke v poslu. Pove še, da je na začetku imela še eno zaposleno, a ker posel zaradi prihoda gospodarske krize ni več šel tako dobro kot pred njo, je zadnjih osem let sama za pultom ribarnice.



Na naše vprašanje o tem, kje vidi ribarnico čez nekaj let in kateri so glavni izzivi, pravi, da je morda še največji izziv in hkrati cilj zdržati še nekaj let, da bo dovolj stara za upokojitev. »Časi za male podjetnike niso lahki, še posebno mali trgovci smo tu na velikem udaru zaradi velikih nakupovalnih centrov. Poleg tega se še vedno čutijo posledice nedavne gospodarske krize oziroma, lahko bi rekla, da se kriza za trgovino še ni končala,« meni Šulerjeva. Ob tem pohvali še aktivnosti Trgovinske zbornice Slovenije, katere članica je že nekaj let. Pove nam, da so ji na začetku posla zelo pomagali z informacijami in izobraževanjem – med drugim so ji pomagali pri uvajanju standardov HACCP.



Sledi željam strank



Kljub ne tako rožnatim časom se Šulerjeva ne da. Pri ponudbi rib – v vitrinah najdemo tako sveže kot zamrznjene – sledi željam strank. To je po njenem glavno vodilo dobrega trgovca, da zna prisluhniti željam strank in jih uresničiti. Pravi še, da so trenutno med svežimi ribami najbolj priljubljeni brancini, orade in postrvi, veliko je tudi zanimanja za zamrznjene fileje. »Ker imajo ljudje zelo radi fileje, jim lahko ponudim tudi filiranje rib. Dovolj je, da me pred obiskom ribarnice pokličejo in naročijo, katero ribo naj jim pripravim – očistim in po potrebi sfiliram,« še doda.



Na vprašanje, na kaj moramo biti pozorni ob nakupu rib, odgovori: »Stranka mora zaupati trgovcu, da ji bo ponudil svežo ribo. Namreč dober in pošten trgovec ji bo vedno prodal tisto, kar bi tudi sam dal na krožnik.« Zato ima njena ribarnica veliko stalnih strank, prihajajo pa tudi nove, ki pa prav kmalu postanejo stalne.