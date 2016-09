Problem je izguba  in so čakalne dobe

LJUBLJANA – Žal ni prav veliko možnosti, da bi zdajšnje vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ali ministrstvo za zdravje v naslednjih mesecih slovenskim javnostim sporočila podobno, kot je (lahko) storil nekdanji generalni direktor ljubljanskega UKC Simon Vrhunec, ki se je v začetku leta 2012 skromno pohvalil, da je s poslovnim rezultatom največjega zdravstvenega zavoda v Sloveniji še kar zadovoljen, saj mu je uspelo izgubo kljub vsemu zmanjšati na 4,3 milijona evrov. Na 4,3 milijona evrov, ja. A celo to je bila takrat dobra, kaj dobra, tako rekoč fantastična novica. Kako pa je danes? Prav včeraj je zasedal svet UKC Ljubljana in kot tretjo točko dnevnega reda obravnaval poročilo o poslovanju UKCL v letošnjem prvem šestmesečju. In? Rezultati njegovega poslovanja v prvem polletju 2016 so slabši od tistih v enakem obdobju lani in tudi od poslovnega rezultata v prvi polovici 2014. V redu, predlani je ljubljanski UKC v prvih šestih mesecih res ustvaril 10 milijonov evrov izgube – letos že 12,37 milijona evrov! –, lani pa ne glede na vse dejavnike, okoliščine in zagate samo 6,3 milijona evrov. Toda zdaj so drugi in drugačni časi, tako smo, na primer, letos že pred začetkom poletja lahko poslušali in brali, zakaj vse javni zdravstveni zavodi preprosto ne morejo (in niti ne bodo mogli) poslovati z dobičkom oziroma kako na račun zdravstvenega zavarovanja zaradi kopice anomalij lahko, če že kdo, bogati kvečjemu zasebni sektor. Drugačni in nadvse skrb vzbujajoči časi.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«