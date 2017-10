Pritožil se je na sodišče, a na volitvah vseeno ne bo mogel kandidirati

LJUBLJANA – Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo Aleša I. Cepiča na odločbo Državne volilne komisije (DVK), ki je zavrnila njegovo predsedniško kandidaturo in bo v torek izvedla žrebanje vrstnega reda predsedniških kandidatov na glasovnicah.

DVK je namreč v četrtek zavrnil Cepičevo kandidaturo, saj je ta namesto zahtevanih 5000 priložil le 57 podpisanih obrazcev podpore volivcev, poleg tega ni predložil soglasja za kandidaturo, v predlogu kandidature pa je kot predstavnik kandidature naveden en sam kandidat, kar je v nasprotju z zakonodajo. Cepič se je na odločbo v soboto pritožil na vrhovno sodišče, to pa jo je zavrnilo.



Neutemeljena pritožba

Cepič se je sicer v pritožbi skliceval na domnevno kršenje načela pravičnosti, saj meni, da nestrankarski kandidati niso dobili možnosti za ustrezne pravočasne priprave za volilna opravila. Prav tako je bilo po njegovem mnenju kršeno načelo enakih možnosti, saj se večina nestrankarskih kandidatov v obdobju od 11. avgusta, ko je bil izdan odlok o razpisu volitev, do 23. septembra v medijih ni pojavljala. Vrhovno sodišče je pritožbo ocenilo kot neutemeljeno. Kot je navedlo v današnji sodbi, je odločitev DVK o zavrnitvi kandidature pritožnika, ker ni bil podprt z zakonsko zahtevanimi 5000 podpisi, pravilna in zakonita. Vrhovni sodniki navajajo, da pritožnik ne more biti uspešen s svojimi ugovori, da je bila zaradi nejasnosti, kako se izpolni obrazec podpore volivcev nestrankarskemu kandidatu, onemogočena njegova kandidatura za predsednika republike. Poleg tega DVK ni nobenega od predloženih obrazcev podpore volivcev ocenila kot neustreznega. Po mnenju vrhovnih sodnikov je bil Cepič zmožen pridobiti pravilne obrazce podpre volivcev, vendar ne v predpisanem številu. Poleg tega pritožnik ni izkazal, da bi pravna nejasnost položaja objektivno ovirala nestrankarske kandidate pri zbiranju potrebnega števila obrazcev podpre.

Žreb prestavljen

Ravno zaradi možnosti pritožbe na vrhovno sodišče DVK še ni izvedel žreba o vrstnem redu kandidatov na glasovnicah, ki je bil predviden že za petek. Kandidati imajo sicer še danes čas, da umaknejo soglasje k kandidaturi. Če tega ne bo storil nobeden, se bo na volitvah 22. oktobra pomerilo devet kandidatov: aktualni predsednik Borut Pahor, predsednica NSi Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec, ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, evropska poslanka Romana Tomc, upokojenka Angelca Likovič, koprski župan Boris Popovič, samostojna podjetnica Suzana Lare Krause in predsednik Zedinjene Slovenije Andrej Šiško.