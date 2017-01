Prireditve, ki so kot nalašč za današnje vragolije na snegu

PLANICA, SLOVENJ GRADEC, CERKNO – Potem ko je v petek marsikoga razveselil novi sneg, bo današnji dan, ki bo po napovedih vremenoslovcev brez padavin, pravšnji za vragolije na snegu. Napovedanih je tudi več prireditev.

V Planici bodo danes in v nedeljo obeležili svetovni dan snega, na Kopah bodo gradili snežne skulpture, v Cerknem pa pripravljajo dan snega za slepe in slabovidne.

Dolina pod Poncami bo danes in v nedeljo že šesto leto zapored gostila prireditev Svetovni dan snega, ki hkrati poteka tudi v več kot 40 državah po svetu. Na prostoru ob izteku malih skakalnic v Planici organizatorji iz OK Planica pripravljajo različne športne dejavnosti, od skakalnice Mini Planica s Francijem Petkom in smučarskih skokov z Anjo Tepeš do deskanja na snegu z Žanom Koširjem. Udeleženci se bodo lahko tudi sankali, se preizkusili v hokeju in nogometu na snegu ter letos prvič tudi v odbojki na snegu, tisti z bolj pustolovskim duhom pa se bodo lahko podali na iskanje izgubljenega zaklada.

Izjemni dogodki po Sloveniji

Lions klub Idrija na smučišču Smučarskega centra Cerkno danes prireja dan na snegu za slepe in slabovidne ter njihove družinske člane. Letos je Zveza slepih in slabovidnih prijavila udeležbo devetih družin oziroma skupaj prek 30 udeležencev. Za tiste, ki to potrebujejo, načrtujejo vadbo na snegu pod vodstvom vaditeljev smučanja, tistim, ki že imajo nekaj izkušenj s smučanjem in z vožnjo na žičniških napravah, pa bodo dodelili spremljevalce.

Udeleženci srečanja v Cerknem se lahko preizkusijo tudi v teku na smučeh, sankanju ali pa se sprehodijo v naravi. Dan na snegu za slepe in slabovidne bo za udeležence izjemen dogodek, poudarjajo organizatorji, zato vse, ki bodo danes smučali v Cerknem, prosijo, da so pozorni na slepe smučarje in njihove spremljevalce, ki bodo opremljeni z odsevnimi brezrokavniki.

Na Koroškem na Kopah pa pripravljajo Festival snežnih skulptur, na katerem bodo prijavljene ekipe iz snega in drugih naravnih materialov med 11. in 16. uro gradile snežne skulpture. Po večerni razglasitvi najboljših skulptur napovedujejo še koncert. Prireditev na Kopah poteka prvič in je zelo podobna prireditvi Gradovi kralja Matjaža, ki v Podpeci, prav tako na Koroškem, poteka od leta 1993. Letošnja gradnja snežnih gradov v Podpeci se bo odvila čez dva tedna, 28. januarja.