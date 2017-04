Pripravite vodo in sendvič, na cestah že gneča

LJUBLJANA – Na večini mejnih prehodov s Hrvaško je promet zgoščen, osebna vozila morajo malo manj kot uro čakati za izstop iz Slovenije na Obrežju, tovorna vozila pa uro in pol. Iz Hrvaške v Slovenijo tovornjaki čakajo dve uri. Podobna čakalna doba, ura in pol je za tovornjake tudi na Starodu. Čakalna doba približno pol ure je tudi na mejnih prehodih Metlika in Gruškovje.

Pred predorom Karavanke je proti Avstriji zastoj tovornih vozil, dolg približno 3 kilometre.

Zaradi prihajajočih praznikov je pričakovati povečan promet po vsej državi, še posebej na mejnih prehodih. Najbolj obremenjeni odseki in mejni prehodi bodo od Ptuja do mejnega prehoda Gruškovje, kjer je promet dodatno oviran zaradi gradnje avtoceste. Zelo obremenjeni bodo tudi dolenjska avtocesta med Ljubljano in mejnim prehodom Obrežje ter mejni prehodi Metlika, Slovenska vas in Rigonce, pa tudi ceste od Ljubljane proti mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja, Starod in Jelšane.

