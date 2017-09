Pripravite se že danes, Arso izdal opozorilo

LJUBLJANA – »Ob močnejših nalivih v noči na petek in v petek zjutraj lahko hitro porastejo in se pri tem razlijejo manjše reke in hudourniški vodotoki zlasti na širšem območju severne in osrednje Slovenije,« so v opozorilu zapisali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Popoldne bo namreč v zahodnih krajih občasno rahlo deževalo, proti večeru bo mogoča tudi kakšna nevihta. Pravo dogajanje pa sledi ponoči, ko bo hladna fronta s seboj prinesla dež in nalive: »Ponoči se bo dež od severozahoda okrepil in razširil nad vso Slovenijo, sprva bodo vmes tudi nevihte z močnejšimi nalivi,« pravijo vremenoslovci.

Vremensko dogajanje bomo spremljali.