Pripravite se, prihajajo nevihte, toča ni izključena

LJUBLJANA – Danes se bodo temperature po nižinah prvič letos dvignile do 30 stopinj Celzija oziroma bodo to mejo lahko celo presegle. Najbolj vroče bo na vzhodu države, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Dežurni vremenoslovec Benedikt Strajnar nam je odgovoril tudi na vprašanje, ali lahko danes in v prihodnjih dneh, ko napovedujejo vročinske nevihte, pričakujemo tudi ledena zrnca. »Tudi toča je spremljajoč pojav neviht, tako da v takih razmerah ni nikoli povsem izključena. Kakšnih večjih razsežnosti oziroma kakšne debelejše toče pa vseeno ne pričakujemo,« pravi. Če se bo toča najavila, bodo seveda sproti opozarjali.

»Danes bo nekaj neviht zlasti v gorah severne Slovenije, tudi jutri pričakujemo nevihte zlasti na severu in severovzhodu, in sicer v popoldanskem času, nekje po 15. uri pa vse tja do večera,« pravi Strajnar. V prihodnjih dneh bodo nevihte mogoče po vsej državi, najmanj verjetne bodo na Primorskem.

Vročina je prišla (pre)zgodaj

Sicer pa se bo do konca tedna, do vključno nedelje, nadaljevalo sončno vreme s kar visokimi temperaturami. Prava vročina torej prihaja kar 14 dni bolj zgodaj, kakor je to v povprečju. Do nedelje bo torej okoli 30 stopinj, potem pa se bo malenkost ohladilo – za kakšnih pet stopinj.