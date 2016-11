Pripravite se, prihaja polarni zrak

LJUBLJANA – Po toplih dneh se obeta prava sprememba. Vremenoslovci namreč napovedujejo vdor polarnega zraka, ki nad naše kraje prihaja s severa.

Dosegel nas bo predvidoma v začetku prihodnjega tedna, do takrat pa bo še oblačno in toplo. Padavine se bodo danes z zahoda širile proti vzhodu države, le v Prekmurju in ponekod na Štajerskem bo ostalo suho. Ogrelo se bo do 16 stopinj, podobno pa bo tudi za vikend, le da bodo padavine ponehale. Na zahodu bo do sobote zapadlo do 30 milimetrov padavin, proti vzhodu pa sorazmerno manj.

Z daljnega severa k nam

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladno bo, k nam bo začel dotekati mrzel polarni zrak. »Zračni tokovi se razporedijo tako, da zrak priteka res s polarnih območij, torej daleč s severa nad srednjo Evropo in naše kraje. Gre za nekakšen val, mi temu rečemo hladen prodor od severa,« pojasnjuje Andrej Velkavrh, dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso).

Po toplem in vlažnem koncu tedna nas bo v ponedeljek preplavil hladen in suh polarni zrak. Začetek tedna bo sončen, a vetroven in hladen. — meteo.si (@meteoSI) November 25, 2016

V začetku prihodnjega tedna bo torej precej mrzlo, vetrovno, a sončno. Kot kažejo karte Arsa, bo v torek zjutraj v Ljubljani minus pet stopinj, v sredo pa še nekoliko hladneje. Tudi drugod po državi se bodo temperature spustile pod ledišče. Velkavrh nam je povedal, da bomo imeli jutranji minus v torek, po prvi jasni noči. Bolj ko so noči jasne, nižje so namreč jutranje temperature. V ponedeljek bo morda okoli ničle le na severovzhodu, kjer se bo najprej zjasnilo, v naslednjih dneh pa bo mrzlo po vsej državi – vse bo odvisno od tega, koliko časa bo jasnina vztrajala. Če bi imeli snežno odejo, bi bilo še hladneje, tako pa se bodo jutranje temprature marsikje gibale okoli minus štiri ali pet.

Rumeno opozorilo

Zaradi vetra v ponedeljek so celotno Slovenijo obarvali rumeno, torej v opozorilo najnižje stopnje. Hladen severni veter bo do srede počasi slabel, za prihodnji petek pa se je napovedala nova fronta, ki bo povečala tudi možnost padavin, a hkrati nekoliko višje temperature. V višinah bo nad naše kraje namreč začel dotekati toplejši zrak, ki bo vplival tudi na vreme pri tleh.