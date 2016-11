Pripravite se na obilne padavine, Slovenija je oranžna

LJUBLJANA – Pripravite se na ostrejše vremenske razmere . V prihodnjih dneh namreč prihaja obilica padavin, zaradi katerih lahko reke prestopijo tudi bregove.

Začelo se bo v soboto, močno deževje pa bo predvidoma trajalo vse do ponedeljka. Najintenzivneje bo deževalo zlasti v zahodni, južni in ponekod v osrednji Sloveniji, glavnina padavin pa bo v noči na nedeljo. Po napovedih vremenoslovcev bo v tem času zapadlo do 140 milimetrov padavin, lokalno v hribih lahko tudi do 200. Čeprav bo deževje v ponedeljek predvidoma ponehalo, bodo v torek naše kraje dosegle nove padavine.

Snežna meja do nižin

Spustila se bo tudi snežna meja, tako da lahko prihodnji teden ponekod sneži tudi do nižin, vendar je o podrobnostih še prezgodaj govoriti. Res pa je, da bo v začetku prihodnjega tedna precej mrzlo: »Hladno bo, dnevne temperature bodo le okoli pet stopinj Celzija. Meja sneženja bo nizko in se bo lahko občasno ob nekoliko močnejših padavinah ponekod spustila tudi do nižin,« so zapisali.

Oranžno opozorilo pravi: Bodite pripravljeni

Pri Agenciji RS za okolje (Arso) so nedeljo že obarvali z oranžno – opozorilo, ki svetuje pripravljenost. Vremenoslovci svarijo zlasti pred obilnimi padavinami (vsi deli države) pa tudi pred nevihtami, močnim vetrom in snegom v gorah.

Še največ opozoril je izdanih za jugozahodni del Slovenije, ko se vsemu drugemu pridružuje še povišano plimovanje, tako da lahko morje poplavi nižje dele obale. Ob izdatnejših padavinah lahko poplavijo vodotoki, mogoči so tudi zemeljski plazovi, lahko beremo na spletnih straneh Arsa.

V gorah lahko v nedeljo zapade precej snega, od 20 do 40 centimetrov (rumeno opozorilo), sicer pa bodo prav tam padavine tudi najobilnejše.