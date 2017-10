Pripravite se na minus, hladna fronta je tu

LJUBLJANA – Agencija za okolje napoveduje pretežno jasno noč, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 9 stopinj C.



Severni veter na Štajerskem in v Prekmurju

V soboto dopoldne bo delno jasno, sredi dneva pa se bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije oblačnost povečala, bolj sončno bo ostalo na Primorskem. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do okoli 19 stopinj C.

V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo v zahodnih in osrednjih krajih prehodno zapihal jugozahodnik. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, v popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh.



Prešla nas je hladna fronta

Hladna fronta je prešla Slovenijo. Za njo se od zahoda nad vzhodne Alpe in srednjo Evropo širi območje visokega zračnega tlaka. K nam od severa doteka hladnejši in bolj suh zrak.



