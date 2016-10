Pripravite se na kurilno sezono: danes še lepo, od jutri naprej pa...

LJUBLJANA – Prijetno vroča in sončna jesen, ki smo jo doživljali v zadnjih tednih, se očitno končuje. Vremenoslovci Agencije RS za okolje napovedujejo, da bo oktober s seboj prinesel nižje temperature, že danes popoldne pa bo na severnem Primorskem, Gorenjskem in Notranjskem spremenljivo oblačno s kakšno kapljo dežja.

Ponoči se bo nato povsod pooblačilo, v drugi polovici noči pa bo na zahodu in jugu pričelo deževati. Nedeljsko jutro bo oblačno, dež se bo dopoldne od zahoda razširil na vso Slovenijo, ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Popoldne in zvečer bodo padavine prehodno oslabele ali celo ponehale in se v noči na ponedeljek ob prehodu hladne fronte znova okrepile.