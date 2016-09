Priporočilo Britancev: Ne v Francijo, na vinske počitnice v Slovenijo

LJUBLJANA – Britanski časnik Independent bralcem svetuje, naj se namesto v Francijo na vinske počitnice odpravijo na pet drugih, še neodkritih vinskih območij, tudi v Slovenijo. Kot so poudarili, so poleg šampanjca in chiantija na voljo številna druga vinska doživetja, ob tem pa povabili na vinske poti slovenskega Jeruzalema.

Že prestolnica ponuja številne vinske kleti, vendar se je časnik tokrat posvetil predvsem Jeruzalemu in tamkajšnjim goricam. Poudarjajo, da je ta regija poznana predvsem po izvrstnih belih vinih, ponuja pa tudi lepe razglede, ki jih lahko obiskovalci izkusijo tudi na pohodni vinski poti.

Na vinskem popotovanju, ki ga ponuja Turizem Ljubljana, turisti lahko še pred obiskom Jeruzalema obiščejo tudi Prlekijo, ki je prav tako poznana po vinski in gastronomski ponudbi ter termalnih vrelcih.

Slovenijo je Independent tako tokrat uvrstil med pet najboljših izbir drugačnih vinskih izkušenj. Bralce pa so povabili tudi na Švedsko, v regijo Skane, ki je sicer poznana predvsem po vodki, pa na Havaje, natančneje na otok Mana Wines. V ta jagodni izbor so uvrstili še grško Kefalonijo in tajski narodni park Khao Yai.