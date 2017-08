Princesa v Celju iskala korenine in stkala vezi

CELJE, ROGAŠKA SLATINA – Liechtensteinski princ Nikolaus von und zu Liechtenstein z ženo, princeso Margaretho, je bil na dvodnevnem obisku v Sloveniji. To je bil hkrati prvi obisk katerega tako visokega gosta v knežjem mestu Celje, saj kraljevi običajno obiščejo zgolj prestolnico in morda še katerega od drugih slovenskih biserov.

Princ Nikolaus von und zu Liechtenstein se je odzval povabilu Združenja slovensko-lihtenštajnskega prijateljstva, ki je bilo uradno ustanovljeno prav ob tej priložnosti. In to z namenom, da bi se prijateljske vezi med našo državo in kneževino Liechtenstein še bolj poglobile, obenem pa bi se okrepilo tudi gospodarsko sodelovanje.

»Naša želja je, da bi dežela Celjska v doglednem času postala most med deželami alpske makroregije in Slovenije,« je razloge za ustanovitev Slovensko-lihtenštajnskega poslovnega inštituta na kratko strnil predsednik združenja Silvester Likar, ki ni skrival zadovoljstva ob vidno dobro razpoloženem paru, ki ga je lepota naših krajev povsem očarala.

Povezani nekoč in danes

Princa z ženo so v Celju sprejeli župan Bojan Šrot s sodelavci in člani viteškega reda svetega Jurija iz Karantanije. Da se dogaja nekaj pomembnega, so naključni obiskovalci knežjega mesta hitro opazili, o tem, da so imeli čast v živo videti princa in princeso, potomko rodbine Barbare Celjske (1392–1451), pa se nikomur ni niti sanjalo. Barbara Celjska, hči grofa Hermana II., je bila namreč med drugim poročena s cesarjem Svetega rimskega cesarstva Sigismundom Luksemburškim. Da gre za krvno sorodstvo z Barbaro Celjsko, nam je ob obisku v Celju potrdila princesa Margaretha.

»Ja, to absolutno drži, zato mi je darilo celjskega župana, podaril nama je namreč kelih princese Barbare, toliko bolj dragoceno. In vsakič ko ga bova z možem pogledala, naju bo spominjal na to vaše lepo mesto Celje,« je dejala v kratkem pogovoru za Slovenske novice. Kelih je izdelal priznani umetnik Oskar Kogoj.

Da sta se za obisk Celja odločila s posebnim namenom, ker je njegova žena sorodstveno povezana s knežjo družino, je potrdil tudi princ Nikolaus. »Zelo sem vesel, da sva obiskala to lepo mesto, kjer sem izvedel veliko o njegovi zgodovini, iskali pa smo tudi skupne vezi med našima državama. Nismo namreč povezani le v daljni, ampak tudi novejši zgodovini, saj na Slovenijo gledam kot na zelo pomembno igralko znotraj EU in si želim, da bi ohranili dobre odnose na vseh področjih in sodelovanje še poglobili,« se je zahvalil celjskemu županu za izkazano pozornost.

Celjski most

»V veliko čast nam je, da v Celju gostimo njegovo visočanstvo in njeno kraljevo visočanstvo princeso, njegovo ekselenco veleposlanika Slovenije v Švici mag. Franca Mikšo, člane viteškega reda,« je našteval celjski župan Bojan Šrot ob prihodu pod znameniti Celjski strop, ki so si ga vsi gostje seveda z zanimanjem ogledali. »Povedali smo jim tudi, da je Celje mesto z izjemno bogato zgodovino, na katero smo ponosni,« je dejal Šrot. In dodal, da so med druženjem izrazili hvaležnost njegovemu visočanstvu za vso diplomatsko pomoč med osamosvajanjem Slovenije. Po obisku Knežjega dvorca in ogleda Starega gradu so se visoki predstavniki iz Liechtensteina odpravili še v Rogaško Slatino, kjer so uradno razglasili ustanovitev Slovensko-lihtenštajnskega poslovnega inštituta, katerega naloga je, da Dežela Celjska postane nekakšen most med Slovenijo in alpsko makroregijo. »Švica in Liechtenstein sta pobudnici številnih aktivnosti v okviru alpske makroregije in verjamemo, da lahko ljudje na tem območju živijo še bolj kakovostno,« je poudaril tudi prior in predsednik novega združenja Silvester Likar.