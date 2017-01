Primorka zaprta

LJUBLJANA – Zaradi burje je zaprta polovica primorske avtoceste med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti.

Zaprta je tudi primorska hitra cesta med Selom in cestninsko postajo Nanos v obe smeri (4. stopnja).

Na regionalni cesti Podnanos–Vipava–Ajdovščina–Selo–Ajševica–Vogrsko je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Na primorski hitri cesti zaradi burje pred cestninsko postajo Bazara izločajo tovorna vozila in avtobuse proti razcepu Nanos. Na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v obe smeri pa je zaprt vozni pas zaradi povečanega števila tovornih vozil.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje zaradi zimskih razmer na Hrvaškem in na regionalni cesti Col–Črni Vrh–Godovič.