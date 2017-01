Primer smrti deklice Arine: to sledi za osumljena mamo in njenega partnerja

KRANJ – Domnevna krivca za smrt nemočne dveletne deklice Arine, njena mati Sanda Alibabić in njen ljubimec Mirzan Jakupi, sta v priporu že od julija lani, v prvih dneh leta 2017 so jima podaljšali pripor. Po naših zanesljivih informacijah bosta končno stopila pred obličje pravice na kranjskem okrožnem sodišču. Izvedeli smo, da je okrožno državno tožilstvo v Kranju proti mami in očimu jeseniške deklice, ki je umrla lani, vložilo obtožnico. Ta ju bremeni kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, šestih kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe ter kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe, povzročitve posebno hude telesne poškodbe in povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je vodila v smrt žrtve. Za zadnje kaznivo dejanje je po kazenskem zakoniku zagrožen zapor do 15 let. Za povzročitev lahke telesne poškodbe do enoletna zaporna kazen, za povzročitev hude telesne poškodbe do petletna, za surovo ravnanje ali trpinčenje mladoletne osebe pa se storilci kaznujejo z zaporom do petih let.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.