Primer Kemis: policijska preiskava zaključena, vzrok za požar samovžig

LJUBLJANA, VRHNIKA – Policija je po več mesecih končala preiskavo požara v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, ki je izbruhnil 15. maja in povzročil okoljsko onesnaženje. »Požar ni posledica kaznivega dejanja, temveč je najverjetneje prišlo do samovžiga snovi v enem izmed kontejnerjev,« so na policiji potrdili poročanje TV Slovenija. Na podlagi zbranih obvestil v zahtevni preiskavi požara so s poročilom seznanili okrožno državno tožilstvo v Ljubljani in čakajo na nadaljnje usmerjanje oz. odločitev.

Zagorelo je maja

V Kemisu je zagorelo 15. maja v večernih urah. Požar se je kljub hitremu posredovanju gasilcev naglo razširil. Do jutra so gasilci požar omejili, vendar so se velike količine gasilne vode z objekta prelile v potok Tojnica, ki teče neposredno ob objektu. S kemikalijami in oljno goščo pomešane gasilne vode so močno onesnažile potok ter povzročile pomor živih bitij v vodi od kraja požara do izliva v reko Ljubljanico.

Kemis je sredi avgusta izvedel čiščenje dela potoka najbližje njihovemu objektu. Po zaključku čiščenja je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano odvzel vzorce v strugi Tojnice, rezultate pa pričakujejo v tem mesecu. Na podlagi teh rezultatov bo Agencija RS za okolje odločila o naslednjih korakih okoljske sanacije, ki jih bo moral še opraviti Kemis.