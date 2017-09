Prihajajo padavine

Dežja je bilo v septembru v izobilju, pretekli vikend predvsem na zahodu Slovenije. Skupno ga je v osrednji Sloveniji ta mesec padlo že več kot 350 mm, kar je 2,3-krat več kot običajno, podobno je stanje na vzhodu. Na severozahodu je bilo odstopanje še večje, na skrajnem repu Slovenije ga je bilo celo 2,7-krat več.

Žal september ni prinesel toplote, ki smo je bili vajeni v zadnjih nekaj letih. Dnevi v drugi polovici meseca so bili podpovprečno topli, po januarju je to komaj drugi letošnji mesec s podpovprečnimi temperaturami zraka. V drugi polovici septembra je bilo celo pod 10 °C, v posameznih jutrih so se temperature v alpskih dolinah približale 0 °C, v visokogorju je snežilo. Tudi podnevi se je živo srebro dvignilo le malce nad 20 °C. Polja so zaradi obilnih padavin razmočena in marsikje je zato moteno spravilo jesenskih pridelkov. Vreme najbolj ugodno vpliva na gobe, v teh dneh jih je na pretek.

Kapusova muha ima v našem območju do tri rodove na leto.

Kapusova muha tretjič

Na poljih ostajajo jesenske vrtnine. Pojavljajo se škodljivci, ki napadajo por, zelje, brstični ohrovt, strniščno ali črno redkev. Po podatkih kmetijskih svetovalnih služb je kapusova muha tretjega rodu že začela odlagati jajčeca. Muha ima na našem območju do tri rodove na leto, prvega spomladi, drugega julija in avgusta, tretjega pa septembra in oktobra. Njen nalet začnemo spremljati takoj po saditvi sadik z rumenimi lepljivimi ploščami nekaj centimetrov nad tlemi. Muhe so aktivne v sončnem in toplem vremenu, v hladnem in deževnem se skrivajo pod listi rastlin. Samice odlagajo jajčeca na vrat kapusnic ali v tla v njihovi bližini. Ena jih odloži od 100 do 120 v več manjših skupin, to počne od 8 do 12 dni. Ličinke se izležejo pri temperaturi zraka 20 °C v štirih dneh. Najprej začnejo objedati mlade stranske korenine in se šele po nekaj dneh zavrtajo v glavno korenino. Rastline zaradi poškodb rastejo zelo počasi. Po 2–4 tednih se ličinke zabubijo v zemlji. Poškodovane rastline si le redko opomorejo, če si, nikoli ne oblikujejo čvrstih glav.

Žerjavi ko lete na tuje, brž se zima približuje.

Preventivni ukrepi so dovolj širok kolobar, odstranjevanje plevelov iz družine križnic v posevkih in okolici, spremljanje odlaganja jajčec na mlade rastline, škodo lahko ublažimo, če s sajenjem mladih kapusnic počakamo toliko časa, da mine največji nalet, uspešno je tudi prekrivanje in onemogočanje muham dostop do rastlin.



Luže na poljih

Po podatkih primorskih kmetijskih svetovalnih služb je dež godil tudi oljčni muhi predvsem na območju slovenske Istre in Goriških brd, na območju Vipavske doline in goriškega Krasa pa je bil ulov škodljivca na vabah maloštevilen. Primerna vlažnost tal je pomemben dejavnik za dobre fizikalne spremembe v tleh pri obdelavi zemlje. Sile med delci tal oziroma talnimi agregati namreč različno delujejo, če so tla suha ali mokra. Na splošno velja, da so tla glede vlažnosti primerna za obdelavo, ko so srednje vlažna. Takrat na primer vsebujejo srednje težka tla od 45 do 60 odstotkov vode od maksimalne kapacitete tal za vodo. Tla z velikim deležem gline, ki so zelo lepljiva, če so mokra, je treba obdelati, ko so glede konsistence bližje trdnemu stanju. Ker je sipkost peščenih tal le malo odvisna od vsebnosti vode, jih lahko obdelamo tudi, ko so mokra. Učinek zbijanja je seveda odvisen tudi od velikosti sile, ki je povzročila zbijanje. Nepravilna obdelava mokrih tal lahko popolnoma poruši njihovo strukturo.



Agrometeorološki slovarček Slana Za nastanek slane so v splošnem potrebni zelo vlažen zrak nekaj 10 cm nad tlemi, temperature zraka pod lediščem in brezvetrje. Vodna para se izloča v obliki ledenih kristalov, ki so od blizu videti kot luskinice, iglice, peresa ali pahljače. Običajno so ti pogoji izpolnjeni ob jasnem vremenu v nočnih oziroma jutranjih urah v širših kotlinskih in ravninskih legah.