Prihaja vremenski preobrat, temperature se bodo krepko spustile

LJUBLJANA – Tu je oktober, z njim pa pravo jesensko vreme, ki prinaša ohladitev in deževne dni. Danes bomo sicer beležili do 26 stopinj, in sicer na skrajnem vzhodu države, drugje bo nekoliko hladneje. Popoldne na Bovškem lahko pade kakšna kaplja dežja.

V soboto bo na zahodu pretežno oblačno, občasno bo deževalo, drugod po Sloveniji bo še sončno. V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo, občasno bo deževalo tudi drugod po Sloveniji. Napovedujejo, da bo nekoliko hladneje.

Nedelja in ponedeljek bosta občasno deževna dneva. V prihodnjem tednu bo hladneje, počasi se bo začela nova kurilna sezona. — meteo.si (@meteoSI) September 29, 2016

Na priljubljeni spletni strani, kjer je objavljena napoved za kar mesec dni vnaprej, poročajo, da bo prihodnji teden vseeno pretežno sončno, z jutranjimi temperaturami okoli 8 stopinj in z dnevnimi do 19. Deževno obdobje pa napovedujejo v začetku drugega oktobrskega tedna.

Hrvaški mediji pa poročajo, da se bodo temperature ponekod spustile do treh stopinj.