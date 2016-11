Kot kaže, je zima prišla v naše kraje. Poročali smo, da so se v ponedeljkovem jutru temperature spustile kar do minus deset stopinj . A za tiste bolj zmrzljive imamo dobro novico – v prihodnjih dneh se bo otoplilo.

Danes bo v severovzhodnih krajih delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Drugod se bo zjutraj ali dopoldne delno zjasnilo, predvsem v osrednjih in južnih krajih pa bo ostalo več nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj C.

Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo slabela in zvečer ali v noči na sredo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od –7 do –2, ob morju ter v krajih z burjo do 3, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do okoli 11 stopinj C.

V sredo in četrtek pa po besedah dežurnega vremenoslovca lahko pričakujemo otoplitev. Temperature se bodo ponekod dvignile tudi nad 10 stopinj. Kaj pa sneg? Nove pošiljke v kratkem ne pričakujemo, kar pa ga je ostalo, bo skopnel.