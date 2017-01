Prihaja varnejši bankovec za 50 evrov

Evropska centralna banka (ECB) je novi bankovec za 50 evrov razkrila na začetku julija, v obtok pa bo prišel 4. aprila 2017. Uvedba novega petdesetaka je najnovejši korak v prizadevanjih za še večjo varnost evrskih bankovcev. Po bankovcih za 5, 10 in 20 evrov je 50-evrski četrti apoen iz druge serije, ki se imenuje Evropa. »Z uvedba novega bankovca za 50 evrov bo naša valuta še varnejša,« je dejal Yves Mersch, član izvršilnega odbora ECB. »Najsodobnejši zaščitni elementi pomagajo varovati naš denar. To je del naših stalnih prizadevanj, da evro ohranimo kot stabilno valuto, ki jo vsak dan uporablja 338 milijonov prebivalcev povsod na območju evra. Postopno uvajanje novih evrobankovcev z novimi in izboljšanimi zaščitnimi elementi hkrati poudarja pomen, ki ga Eurosistem pripisuje gotovini kot zaupanja vrednemu in učinkovitemu plačilnemu sredstvu.«



Inovativna zaščita



Bankovci za 50 evrov se najpogosteje uporabljajo, saj je teh kar 45 odstotkov vseh v obtoku, petdesetakov je tudi več kot bankovcev za 5, 10 in 20 evrov skupaj. Njihovo število je skoraj enako kot skupno število vseh apoenov konec leta 2002, ko so bankovci in kovanci prvič prišli v obtok.



Na novem bankovcu za 50 evrov je portretno okence, nov in inovativni zaščitni element, ki je bil prvič uporabljen na bankovcu za 20 evrov iz serije Evropa. Če ga pogledate proti svetlobi, se v prosojnem okencu na zgornjem delu holograma pojavi portret Evrope, lika iz grške mitologije. Mogoče ga je videti z obeh strani. Viden je tudi v vodnem znaku. Na sprednji strani bankovca je svetleča se številka, ki spreminja barvo iz smaragdno zelene v temno modro, če jo nagibamo naprej in nazaj, pojavi pa se tudi svetlobni val, ki potuje navzgor in navzdol. Zaradi teh zaščitnih elementov je mogoče pristnost novega bankovca za 50 evrov preprosto preveriti z metodo otip-pogled-nagib.



Da bi bili naprave za obdelavo bankovcev in instrumenti za preverjanje pristnosti povsod v območju evra pravočasno pripravljeni na novi bankovec za 50 evrov, je Eurosistem uvedel partnerski program. Pritegnil je več kot 500 panožnih partnerjev iz vse Evrope, ponuja pa široko paleto izobraževalnega orodja in drugega gradiva v zvezi z novim bankovcem. Več kot 50 panožnih partnerjev je 15. junija 2016 podpisalo memorandum o soglasju o prilagoditvi opreme za bankovce na novem za 50 evrov, s čimer so izrazili zavezanost temu, da petdesetaku zagotovijo nemoteno uvedbo.