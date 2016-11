Prihaja sneg! Najprej do 600 metrov, potem do nižin

LJUBLJANA – Ponoči se je precej ohladilo, napovedale so se že nekoliko bolj zimske razmere.

Padavine bodo postopno ponehale, ohladilo se bo, meja sneženja pa se bo ob koncu padavin na Kočevskem spustila do približno 600 metrov nadmorske višine. Višje lege tako lahko pobeli, a bo količina padavin majhna, napovedujejo vremenoslovci.

Petek se bo začel z jutranjo meglo, potem pa bo sledilo sončno vreme. Zjutraj se bodo temperature gibale med –3 in 3 stopinjami Celzija, čez dan malce nad 10.

Za vikend bo hladno in mokro

Občutnejša sprememba pa se je napovedala za konec tedna. Že v soboto dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki bodo čez dan postopno zajele tudi osrednje kraje. V noči na nedeljo se bodo razširile nad vso državo.

V nedeljo se bodo postopno hladilo, zapihal bo hladnejši severovzhodnik, ob intenzivnih padavinah pa se bo snežna meja spuščala, v noči na ponedeljek lahko celo do nižin, napoveduje dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso) Benedikt Strajnar.

Tudi začetek prihodnjega tedna bo precej mrzel in z občasnimi padavinami, meja sneženja pa bo ostala nizko. Do kdaj, še ni jasno, prav tako ne, ali bomo že imeli snežno odejo in kako bo debela. Tla so namreč še precej topla.