Prihaja sneg do nižin

LJUBLJANA – Danes bodo najvišje dnevne temperature od –2 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Ponekod bo začel pihati jugozahodnik. Jutri bo nekoliko hladnejše, najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 1, ob morju okoli 5 stopinj, napoveduje Agencija za okolje (Arso). Jutri bo predvsem na severovzhodu še delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in deloma južni ter osrednji Sloveniji bodo občasno padavine. Po nižinah bo večinoma deževalo.

Četrtek bo nekoliko lepši

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Padavine bodo proti večeru ponehale. Pihal bo veter spremenljive smeri. V četrtek bo precej jasno, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo.

Zapade lahko do 20 centimetrov snega

Temperature se bodo do petka povišale, nato pa ponovno padle. V noči na soboto se bo ohladilo. Povprečne dnevne temperature bodo med –1 in 4, na Primorskem okoli 7 stopinj. Meja sneženja se bo postopno spustila do nižin. Po napovedih meteorologov bo zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, odvisno od nadmorske višine. V višjih legah lahko zapade tudi več. Občasno bo snežilo še do nedelje zjutraj.