Prihaja poletna vročina. Poglejte, kje se bo ogrelo najbolj

LJUBLJANA – Pripravite se na prave poletne temperature, saj bo v naslednjih dneh pošteno vroče.

»Najbolj vroče bo v torek in sredo, do 30 stopinj Celzija. No, mogoče bo kje tudi 31, ampak načelno okoli 30. Najbolj se bo ogrelo po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije,« nam je povedal Janez Markošek, dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso).

V sredo bo torej še vroče, v severnem delu države bodo mogoče tudi že krajevne plohe in nevihte. Tudi v prihodnjih dneh bo še precej toplo, nad 25 stopinjami, a z vsakodnevnimi nevihtami, ki bodo v sredo in četrtek še najmanj verjetne na Primorskem, v nadaljevanju pa bodo mogoče prav povsod.

Vremenoslovci so za prihodnje dni izdali tudi opozorilo najnižje stopnje zaradi neviht. Sprva bo opozorilo veljalo le za gorski svet, od srede naprej pa za večji del države.

Najbolj vroča dneva bosta predvidoma torek in sreda, ko bo popoldne marsikje okoli 30 stopinj. Pričele se bodo tudi vročinske nevihte. — meteo.si (@meteoSI) May 28, 2017

Malce se bo ohladilo

Kako pa kaže za naprej? »Prihodnji teden bo malce hladneje, nekje do 25 stopinj,« pravi Markošek, kar kaže na to, da bo pač treba uživati v pravem poletju, dokler bo trajalo, saj bodo prvi junijski dnevi spremenljivi.