Prihaja otoplitev, da te kap

LJUBLJANA – Če ste ljubitelji snežnih radosti, potem vas bo napoved vremenoslovcev zagotovo razočarala. Do konca tedna namreč napovedujejo precejšnjo otoplitev. Po trenutnih napovedih se bo živo srebro povzpelo celo nad 10 stopinj Celzija, v soboto čez dan menda celo do 15, pri južnih sosedih pa še višje. Do takrat naj bo dežnik nujna oprema.

Morda sneg v sredo in četrtek

Iz napovedi je razbrati, da so precejšnje možnosti za dež v sredo (za zahodni del države tudi v soboto), nekaj bo tudi sonca, zdajšnji izračuni na spletni strani Arsa pa napovedujejo še, da utegne v sredo in četrtek na skrajnem severu in severozahodu države celo snežiti.

Bodite pripravljeni.