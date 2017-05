Prihaja ohladitev, za del Slovenije prižgali rumeno opozorilo

LJUBLJANA – Za danes popoldne do 23. ure in torek ves dan je Agencija RS za okolje (Arso) izdala rumeno opozorilo. Danes opozorilo velja za jugozahodno in osrednjo Slovenijo, jutri pa za celotni zahodni del države. »Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki,« svarijo iz Arsa, da se med nevihto ne zadržujte na izpostavljenih mestih.

Danes živo srebro kaže do 21 stopinj Celzija, jutri pa bodo največ, to je stopinjo manj, izmerili le na ob morju. Drugje bo občutno hladnejše, napovedujejo pa tudi veter vzhodnih smeri.



Foto: Arso

Kakšna bo sreda?

»V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih, popoldne pa postopno tudi drugod. Jutro bo ponekod hladno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V četrtek bo v hribih zahodne Slovenije pretežno oblačno, ponekod bodo občasno manjše krajevne padavine. Drugod bo povečini sončno, pihal bo jugozahodni veter. Spet bo toplejše,« napoveduje Arso.