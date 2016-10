Prihaja ohladitev in okoli četrt metra snega

LJUBLJANA – Vreme se je v zadnjih dneh nekoliko otoplilo, a Brane Gregorčič pravi, da ne bo dolgo tako. »Ta teden prihaja že nova ohladitev. Kaj točno se bo dogajalo, bomo še videli, a v četrtek prihaja hladna fronta in večja količina padavin,« je dejal.

Pravi, da se bodo v četrtek podnevi temperature in meja sneženja spuščale. »Trenutni izračuni kažejo, da bi lahko snežilo v severozahodni Sloveniji po višje ležečih dolinah, na primer v Ratečah, Planici in še kje. Prav do nižin pa še ne bo,« je dejal in pojasnil, da je četrtkova fronta edina takšna ta teden, nato pa spet prihaja otoplitev. Po našem pogovoru z dežurnim prognostikom so na uradnem twitterju Arsa zapisali: »V četrtek bo v gorah nad 1500 m zapadlo okoli četrt metra snega, ponekod bo snežilo tudi pod 1000 m nad morjem.«

Vreme lahko podrobno spremljate tudi tukaj

Pripravite dežnike

Glede na to, da za četrtek napovedujejo obilno deževje, smo vprašali, ali obstaja nevarnost poplav, a Gregorčič pravi, da verjetno ne, ker morajo za poplave padavine trajati dlje od 24 ur. »Za poplave je potrebno daljše deževje. Četrtek bo po vsej Sloveniji deževen,« je dejal.

Petek in vikend bo suho, po nižinah bo megla, ob morju in v gorovju pa bi se lahko pokazalo tudi sonce. Temperature ta teden se bodo gibale nad 10, v četrtek pa pod 10. Ker bo oblačno, velikih temperaturnih razlik ne bo, le v petek bi se lahko temperature gibale okoli ničle. Gregorčič je še pojasnil, da so trenutne vremenske razmere za oktober običajne.