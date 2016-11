Prihaja niz hladnih front, padalo bo najmanj teden dni

LJUBLJANA – Po malce kisli sredi, vsaj v nekaterih delih države, kjer se sonce danes ne želi pokazati, se nam obetata še dva prijetnejša dneva, potem pa sledi daljše deževno obdobje, so napovedali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Več hladnih front z zahoda

Sporočili so, da se bo predvidoma v soboto začelo daljše jesensko deževje, v visokogorju pa bo snežilo. Dežurni vremenoslovec Andrej Velkavrh nam je povedal, da to pomeni, da bo od sobote naprej vreme v znamenju prehodov hladnih front z zahoda in pogostega jugozahodnika. Prevladovalo bo oblačno s pogostimi padavinami, ki jih bo manj na severovzhodu, intenzivneje pa bo deževalo na zahodu države.

Vremenoslovec miri: Ne bo grozno

»Padlo bo kar nekaj dežja, ampak za zdaj ni videti, da bi bile to velike količine. Padavine bodo izdatne, ampak nič kaj groznega. Kar mokro bo, jesensko, novembrsko vreme – brez burje in anticiklona,« pravi Velkavrh, ki pa o količini padavin še ne more govoriti. Navsezadnje je do sobote še kar nekaj dni in vmes se lahko še veliko spremeni.

Meja sneženja bo sprva še nekoliko višje, v nedeljo ali ponedeljek pa se bo spustila, tako da bo nekaj snega tudi po hribih. Kako nizko bo snežilo, je zdaj še težko reči, napovedi pa kažejo, da lahko pod 1000 metri nadmorske višine.

Poplave? Treba bo še počakati

Podobno vreme bo do naslednjega petka ali sobote, kažejo napovedi. Ali to pomeni, da nas utegnejo prizadeti poplave? »Ni nujno. Za poplave je treba veliko padavin naenkrat. Za zdaj ni videti, da jih bo toliko, da bi bile. Če bo, pa bomo sproti obveščali,« miri Velkavrh.

Za zdaj kaže, da bodo po dokaj suhem petku v soboto padavine z zahoda zajele osrednje kraje, v noči na nedeljo pa se bodo razširile nad vsi državo. Potem sledi najmanj teden dni mokrote, kakor kaže tudi spodnji grafikon.

Padalo bo tudi na Hrvaškem

Pred obilnim deževjem pa že svarijo naši južni sosedje. Močne padavine v severnem in osrednjem delu Jadrana napovedujejo že za danes, zlasti zvečer. Tudi v četrtek bo pri njih morda deževalo, utegne pa tudi zagrmeti. Lokalno bo padalo obilno, zlasti v Dalmaciji in Liki. Po suhem in sončnem petku bo sobota spet mokra, napovedujejo hrvaški vremenoslovci, ki državljanom svetujejo, naj se kar pripravijo na obilno deževje.