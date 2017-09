Prihaja močna ohladitev

LJUBLJANA – Poletja je konec. Že jutri se bodo temperature spustile za približno 10 stopinj, napovedujejo vremenoslovci. Zjutraj jih bomo namerili 15, čez dan pa se bo ogrelo le za stopinjo ali dve.

Jutri je pričakovati tudi nevihte in obilne padavine. Na jugu države bodo mogoči tudi nalivi. Na spletni strani agencije za okolje so za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdali celo rumeno opozorilo.

Četrtek bo deževen dan. Na jugu države so možni tudi nalivi. pic.twitter.com/s5zsL2URIJ — meteo.si (@meteoSI) 6 September 2017

Dežurni vremenar Andrej Velkavrh ob tem dodaja, da se bo meja sneženja v hribih spustila na približno 2700 ali 2800 metrov.

Tudi sonce bo

V petek bo večinoma suho, a v večjem delu oblačno. Temperature ne bodo presegle 20 stopinj, razen na Primorskem. Nič kaj obetavna ni niti napoved za soboto, ko naj bi na zahodu zapadlo nekaj dežja, v nedeljo pa bo dež zajel vso Slovenijo.

. Vremensko napoved lahko spremljate tudi tukaj

»Prihodnji teden bo kakšen dan lep, vmes pa bo tudi nekoliko dežja. Točno po dnevih je za zdaj še težko napovedati,« je še dodal Velkavrh.

Kako hladna bodo jutra, bo odvisno tudi od tega, kako jasne bodo noči. Bolj bodo jasne, bolj hladna in sveža bodo jutra.