Prihaja elektronsko cestninjenje: razkrivamo, kdaj

LJUBLJANA – Dars je danes s konzorcijem podjetij Telekom Slovenija in Q-Free podpisal pogodbo o vzpostavitvi in delovanju elektronskega cestninjenja na avtocestah in hitrih cestah za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kilogramov (težka vozila). Pogodba bo začela veljati po plačani bančni garanciji za dobro izvedbo del in zavarovanja, kar naj bi se zgodilo do konca septembra, nato pa bo začel teči enoletni rok za vzpostavitev sistema.

Skladno z določbami zakona o cestninjenju bo za lahka vozila, do 3500 kilogramov največje dovoljene mase, tudi po vzpostavitvi elektronskega cestninjenja veljal obstoječi vinjetni sistem.

Vrednost pogodbenih del znaša 90,6 milijona evrov brez DDV oziroma 110,5 milijona evrov z DDV in zaobjema vzpostavitev sistema in izvajanje dogovorjenih storitev v desetletnem obdobju delovanja sistema, so danes sporočili iz Darsa in Telekoma Slovenije. Pogodba določa, da mora izvajalec za začetek veljavnosti pogodbe in začetek del dostaviti naročniku ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo del in zavarovanja, pri čemer se pričakuje, da bo izvajalec zahtevane dokumente dostavil do konca septembra. S predložitvijo zahtevanih dokumentov bodo izpolnjeni pogoji za začetek del in bo začel teči enoletni rok za vzpostavitev elektronskega cestninjenja.

Skladno s pogodbo se naročnik in izvajalec lahko dogovorita, da bosta po izteku desetletnega obdobja za izvajanje del, potrebnih za delovanje vzpostavljenega sistema, podaljšala rok za izvajanje teh del za največ tri leta. Ponudniki so v okviru razpisa namreč predložili ponudbe za 13-letno delovanje vzpostavljenega sistema, pogodba pa se sklepa za desetletno delovanje.

Telekom Slovenija in Q-Free sta na razpisu za izvedbo elektronskega sistema cestninjenja oddala najnižjo ponudbo, vredno 99,99 milijona evrov oz. 121,99 milijona evrov z DDV.

Vsi so se pritožili

Za posel so se sicer potegovali tudi Cetis skupaj z italijansko Autostrado in družbo Inženiring Informatika (114,60 milijona evrov brez DDV), konzorcij Iskratela in slovaškega Skytolla (110,11 milijona evrov brez DDV) ter družba Kapsch TrafficCom (114,96 milijona evrov). Vsi trije so se pritožili na izbiro Telekoma in Q-Free, a s pritožbami niso uspeli.

Dars načrtuje, da bo elektronsko cestninjenje vzpostavljeno predvidoma jeseni 2017. Cestninska shema bo zajemala vsa vozila, težja od 3,5 tone, vključno z avtobusi, pri čemer bodo opredeljene določene izjeme. Za vsa ostala vozila, težka manj kot 3,5 tone, bo še vedno veljal dosedanji sistem z vinjetami. Dars si z elektronskim cestninjenjem obeta za 13 milijonov evrov več prihodkov letno.