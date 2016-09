Priča razkriva: Radan priznal, da je bolniku dal kalij, potem pa je umrl

LJUBLJANA – Na današnji obravnavi v sojenju proti zdravniku Ivanu Radanu , ki je med drugim obtožen šestih umorov iz morilske sle, je pričal nekdanji predsednik etične komisije na UKC Ljubljana Štefan Grosek, ki ga je Radan obiskal nekaj dni po dogodku s kalijem. Grosek je dejal, da mu je Radan priznal, da je bolniku dal kalij in da je nato umrl.

Po Groskovih besedah mu je Radan pojasnil, da so na oddelku za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo nevrološke klinike, kjer je Radan delal in kjer je ležal ta bolnik, težke razmere, da je bolnik v težkem stanju in da ga želijo premestiti z intenzivne nege v paliativno. Prav tako mu je dejal, da se mu bolnik in njegova žena smilita. Na koncu pa je Radan dejal, da je bolniku tudi dal kalij in je nato umrl, je danes na sodišču povedal Grosek. Dodal je, da ga je Radan obiskal nekaj dni po spornem dogodku s kalijem, ki se je zgodil 16. decembra. »K meni je prišel, ko se je to začelo širiti v kolektivu,« je pojasnil.

Trikrat zapored sta ga vprašali, ali misli resno

Danes je pričala tudi zdravnica z nevrološke klinike Maja Trošt, ki je bila predsednica notranjega nadzora v primeru smrti bolnika, ki naj bi umrl zaradi odmerka morfija in propofola. Dejala je, da iz dokumentacije bolnika niso uspeli ugotoviti nobene medicinske utemeljitve za uporabo zdravil pri bolniku, sploh ne za tako visoke odmerke. Na podlagi pogovorov z zdravniki in medicinskimi sestrami pa so ugotovili, da je visok odmerek propofola odredil Radan in da sta ga dve sestri trikrat zapored vprašali, ali resnično misli takšen odmerek. Radan je tudi trikrat to potrdil. Kmalu zatem je bolnik umrl.

Sojenje naj bi se po napovedih sodnika končalo do konca meseca.

Obe sta potrdili, da so bili ob dogodku prisotni tudi svojci. Prav zaradi tega se jima ni zdelo primerno »še bolj energično spraševati, kaj s propofolom«. Se je pa, kot je danes na podlagi pogovorov z osebjem na oddelku povedala Troštova, tisti dan na oddelku govorilo, da se bo »zadevo zaključilo«. O tem sta obvestili nekdanjo vodjo medicinskih sester na oddelku, ki je bila deloma tudi prisotna ob dogodku in je po besedah Troštove tudi ostala dlje časa v službi, ker jo je zanimalo, kaj pomeni, da se bo zadeva zaključila. Za dogodek pa sta po besedah Troštove vedela tudi tedanji vodja oddelka Viktor Švigelj in glavna medicinska sestra na nevrološki kliniki Helena Tušar. V nadzoru niso natančno ugotovili, kakšno količino propofola je bolnik dobil, je povedala Troštova. Po njenih navedbah se je govorilo celo o več stekleničkah, a to ni bilo potrjeno.

Bil je drugačen

Danes je pričala ena od medicinskih sester na oddelku in dejala, da v času bolnika s kalijem ni bila v službi, a je nekaj dni pozneje ob prihodu v službo začutila vznemirjenje na oddelku. Radan ji je dejal, da je »taka drama zaradi kalija, ki pa sploh ni stekel«, ampak da je stekel mimo žile v pleničko. Povedala je tudi, da so bili odnosi na oddelku precej skrhani. Za Radana pa je dejala, da je bil v nasprotju z drugimi zdravniki, katerih so se sestre bale ponoči poklicati, venomer ob bolnikih. »On je bil drugačen, zato je bil deležen mobinga,« je dodala. Tudi sama na tem oddelku več ne dela zaradi mobinga. Dejala je tudi, da je v dilemi, kaj sploh povedati na sodišču, saj da »ni zaželeno govoriti o stanju na kliniki«. Na vprašanje tožilke, kdo ji je to dejal, je rekla, da se je pogovarjala z glavno sestro Tušarjevo.

Odvisen od propofola?

Radana obtožnica tudi bremeni, da je na svoje ime in še na imena 11 drugih ljudi neupravičeno izdal za 20.000 evrov različnih zdravil, med njimi izstopajo predvsem velike količine pomirjeval. S tem je po prepričanju tožilstva zlorabil uradni položaj in omogočil uživanje prepovedanih drog. Tudi sam pa naj bi imel težave s pomirjevali. Glede tega je pričal psihiater, ki se ukvarja z odvisnostmi, Andrej Kastelic. Dejal je, da ga je poklical Radanov nekdanji šef Marko Noč in mu pojasnil, da po njegovem mnenju Radan zlorablja propofol. Tako je Radan prišel h Kastelicu na pregled in mu tudi priznal, da je nekajkrat vzel propofol, ker je bil preobremenjen na delovnem mestu. Dogovorila sta se za abstinenco, česar se je Radan glede na teste tudi držal.

Kastelic ni ocenil, da bi bil Radan že odvisen od propofola, pač pa je pri njem šlo za škodljivo rabo. Po enem mesecu negativnih testov mu je izdal potrdilo, da ne jemlje propofola, sta se pa dogovorila, da bo Radan prihajal na kontrole. Na kontrolni pregled je prišel le enkrat, nato pa naj bi se zdravil v Avstriji. Kastelic je tudi povedal, da je odvisnost od propofola zelo redka, pojavlja se zlasti med zdravstvenimi delavci, sam se pa še ni srečal s takšnim bolnikom.