Približujemo se 30 stopinjam

LJUBLJANA – Danes brez padavin očitno ne bo šlo, medtem ko bo od torka do petka verjetnost za njih zelo majhna, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

Termometri bodo danes kazali od 18 do 22 stopinj, na Primorskem celo do 25. Jutri bo še topleje – čez dan bomo izmerili od 21 do 26 stopinj Celzija, v sredo in četrtek pa bo pretežno jasno, s temperaturami krepko čez 20 stopinj (v sredo do 23, v četrtek do 26 stopinj).

Proti koncu tedna bo spet več oblačnosti, verjetnost za padavine pa se bo znova povečala.



Čez mejo bodo ponekod že pri 27 stopinjah Celzija. Vir: Arso